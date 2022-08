Condannata a nove anni di carcere, in Russia, per traffico di droga

«Mosca use le persone come pedine» - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intanto espresso la preoccupazione per «l'ingiusta» condanna a nove anni di Brittney Griner e «per l'uso da parte del governo russo di detenzioni illecite per portare avanti la propria agenda, utilizzando le persone come pedine politiche».