Orrore in Grecia, una madre accusata di triplo infanticidio

ATENE - È orrore in Grecia, dove una donna, già in carcere da aprile nella capitale Atene per l'avvelenamento della figlia di 9 anni, è ora accusata per gli omicidi delle altre due figlie di tre anni e mezzo e sei mesi, avvenuti rispettivamente nell'estate del 2019 e a marzo 2021. Lo hanno annunciato i pubblici ministeri ateniesi.