Morte misteriosa di venti giovani, trovate tracce di metanolo

La portavoce del Dipartimento della sanità ha spiegato che sono in corso diversi test «per identificare esattamente la causa della morte. Non siamo in grado di dire in questa fase in che modo abbiano ingerito il metanolo, se con un liquore o qualcos'altro». Inoltre, non è ancora stato stabilito se le dosi assunte si siano rivelate fatali o meno. Un testimone ha affermato al The Post che alcune vittime, prima di morire, abbiano affermato di non riuscire a respirare. Questa indicazione potrebbe coincidere con l'intossicazione da metanolo: tra i sintomi possibili c'è anche l'arresto respiratorio.