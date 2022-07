Proteste contro il carovita, congelato l'aumento della benzina

«Capisco l'insoddisfazione di vari settori per la situazione che stiamo vivendo, causata dagli effetti della pandemia e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina», ha detto Cortizo in un messaggio al Paese. Il presidente ha annunciato che il prezzo di un gallone di carburante (3,78 litri) costerà «3,95 (dollari) per i veicoli privati in tutto il Paese a partire dal 15 luglio», una misura di cui già beneficia il trasporto pubblico da maggio.