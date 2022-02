Una tempesta si è abbattuta su una buona fetta degli Stati Uniti

NEW YORK - Sono oltre 100mila le persone che sono rimaste senza corrente elettrica in svariati Stati americani (dal Tennessee a New York, dal Texas alla Virginia Occidentale, passando per l'Ohio) a causa della tempesta invernale che si è abbattuta principalmente sul Midwest.

Il maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di neve, ghiaccio e temperature molto rigide. Nelle prossime ore i meteorologici statunitensi prevedono un graduale ritorno alla normalità. Molti amministratori locali hanno chiesto alla popolazione di limitare al massimo gli spostamenti, a causa delle condizioni di guida pericolose sulle strade. «Non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo» ha dichiarato nelle scorse ore la governatrice di New York Kathy Hochul. «Il tempo è selvaggiamente imprevedibile».

AFP