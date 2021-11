Con l'auto contro un gruppo di bambini, «potrebbe essere stato un gesto volontario»

WITZENHAUSEN - Una bambina di otto anni ha perso la vita e altri due bambini sono rimasti gravemente feriti venerdì scorso, quando un'automobile ha investito un gruppo di scolari di fronte ad un asilo a Witzenhausen, nella Germania centrale.

Oggi, la polizia ha annunciato che il conducente 30enne del veicolo è accusato di aver colpito in modo volontario i bambini. Infatti, secondo le indagini sembra che l'uomo abbia «sterzato in modo attivo in direzione degli alunni della scuola elementare, causando quindi intenzionalmente la morte di un bambino e il ferimento di altri». Lo hanno dichiarato la polizia di Eschwege e la procura di Kassel, come riportato dall'agenzia stampa AFP.

L'automobilista, un 30enne che a sua volta era rimasto ferito dopo aver terminato la propria corsa contro un muro, è stato intanto trasferito in un istituto psichiatrico.

Gli inquirenti continueranno con le proprie indagini, che hanno portato al sequestro dell'automobile coinvolta.

Keystone