Ancora un incidente ferroviario in Egitto: un centinaio di feriti

TOUKH - Un centinaio di persone sono rimaste ferite in un nuovo incidente ferroviario in Egitto, dove un treno è deragliato vicino a Toukh, a una quarantina di chilometri a nord del Cairo. Lo annuncia il ministero della salute egiziano. Gulf News su Twitter riferisce di 16 morti, mentre l'emittente emiratina Al Arabiya parla addirittura di 32 vittime.

Sul posto sono state inviate 55 ambulanze e mentre i periti cominciano a raccogliere elementi per ricostruire la dinamica del deragliamento, il macchinista e altri responsabili sono stati fermati per essere interrogati. Il treno, formato da otto vagoni, era diretto a Mansura, 130 km più a nord.

Si tratta del secondo disastro ferroviario in Egitto in meno di un mese, dopo quello del 26 marzo, in cui hanno perso la vita almeno 20 persone. Per quell'incidente furono giudicati responsabili il macchinista e il suo assistente che, secondo quanto stabilito dalla procura, non erano al loro posto nel momento dell'incidente.

Il presidente, Abdel Fattah al Sisi, ha promesso la mano pesante contro le persone responsabili di incidenti ferroviari, che in Egitto sono abbastanza frequenti. Molti osservatori però ritengono che la responsabilità principale ricada sulle carenze infrastrutturali della rete ferroviaria egiziana. All'inizio di aprile la Banca africana per lo sviluppo (Bad) ha prestato 145 milioni di euro al Cairo per migliorarla.

keystone-sda.ch (KHALED ELFIQI)