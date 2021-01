Un sabato di manifestazioni in Francia

PARIGI - Manifestazioni in tutta la Francia questo sabato, la maggior parte contro la legge sulla sicurezza globale e in particolare l'articolo che vieta di pubblicare immagini di poliziotti in azione, ma anche su altri temi.

A Place de la République, a Parigi, dove dovrebbe arrivare il corteo nel pomeriggio, sono già riuniti da mezzogiorno i sindacati dei giornalisti.

Nella capitale - ma anche in molte altre città come Lione, Lille, Nantes, Strasburgo - si segnalano manifestazioni dei protagonisti del mondo della cultura, contro le chiusure di cinema, teatri e musei.

A Parigi sono anche in programma almeno tre diversi cortei di gilet gialli, eventi che però nelle ultime settimane sono apparsi sempre meno frequentati.

Nella giornata si segnalano anche diversi raduni di militanti e cittadini che protestano contro la presenza di Amazon, in particolare al Pont-du-Gard, nel sud, dove il gigante americano della distribuzione per corrispondenza ha in progetto di costruire un deposito di 38'000 metri quadrati, nel comune di Fournès. In mattinata, poco meno di un migliaio di persone si sono già radunate e hanno piantato alberelli sul terreno indicato per il nuovo deposito, innalzando striscioni con la scritta "Stop Amazon" e "Né qui né altrove".