Vaccino Oxford-AstraZeneca, i test possono riprendere

WASHINGTON - La Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci) ha deciso di consentire la ripresa negli Usa dei test per il candidato vaccino sviluppato da AstraZeneca e università di Oxford. Lo scrive il Wall Street Journal.

La Fda ha preso la sua decisione dopo aver esaminato due casi di possibile effetto neurologico collaterale legati ad altrettanti volontari: l'agenzia non ha trovato che il vaccino sia direttamente responsabile per i due casi, anche se non ha potuto escludere un legame, secondo una fonte del Wsj.