Il PSG perde la Champions League: notte di violenza a Parigi

PARIGI - Notte di scontri e tafferugli a Parigi, dopo che la squadra di casa - il Paris Saint Germain - ha perso la finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Per ore gruppi di scalmanati sono entrati in contatto con la polizia, intervenuta in assetto anti-sommossa. Il bilancio comunicato dalla Prefettura di Polizia della capitale francese è di 148 arresti, principalmente per violenze, danneggiamenti e lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. 404 persone sono state multate perché non indossavano la mascherina.

Secondo i media una quindicina di negozi sarebbero stati danneggiati e in alcuni casi saccheggiati. Oltre una dozzina i poliziotti che hanno subito ferite.

Anche a Marsiglia - città calcisticamente rivale della capitale - ci sono stati dei tafferugli.