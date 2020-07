Il lanciatore è positivo al Covid-19: «Abbiamo deciso di giocare lo stesso»

PHILADELPHIA - Questa domenica, poche ore della discesa in campo, la squadra di baseball Miami Marlins ha scoperto che il suo lanciatore Jose Urena era risultato positivo a un tampone per il Covid-19. Per questo motivo, tutto lo spogliatoio si è riunito via videochat per decidere cosa fare.

«Ne abbiamo parlato, e abbiamo deciso di giocare comunque. Tentare di essere responsabili, fare attenzione e non mollare mai», ha spiegato ai media americani l'interno Miguel Rojas. Alla fine i Marlins hanno poi sconfitto i Philadelphia Phillies 11-6.

Il giorno dopo, riporta la CNN citando il portale sportivo ESPN, 11 giocatori della squadra e 2 degli allenatori sono risultati positivi al coronavirus. Mentre la squadra di Miami resta ancora a Philadelphia, diversi altri tamponi sono stati inviati in laboratorio. Per questo motivo i due team salteranno in tutto 3 incontri. Almeno per ora, però, non si pensa a uno stop dell'intera lega.

Intervistato dopo la partita di domenica il manager della squadra, Don Mattingly : «Non abbiamo mai pensato di non giocare, rischiamo ogni giorno: prendiamo bus, l'aereo, dormiamo in diversi hotel. Siamo in viaggio costantemente. È un rischio che abbiamo preso, tutti assieme, con consapevolezza visto che non c'era alcuna certezza».