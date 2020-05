Più di 40'000 casi in Africa

ADDIS ABEBA - Sono 40'746 i casi di Coronavirus ufficialmente accertati in Africa e 1'689 i decessi, secondo i dati aggiornati a oggi dell'Africa Cdc (Africa Centres for Disease Control and Prevention) dell'Unione africana. In totale 53 paesi del continente hanno segnalato contagi da Covid-19.

Detenuti rilasciati nelle Filippine - Quasi 10'000 detenuti sono stati rilasciati nelle Filippine per tentare di controllare la diffusione del coronavirus nelle carceri sovraffollate. Lo hanno reso noto fonti della Corte Suprema citate da Al-Jazeera. La misura segue una direttiva che prevede il rilascio di coloro che sono in attesa di processo in stato di detenzione in quanto non possono permettersi il pagamento della cauzione, ha precisato il portavoce della Suprema Corte di Giustizia Mario Victor Leonen.

Il numero totale dei casi di coronavirus nelle Filippine è di 8'928. I morti sono 603.

Un'ottantina di morti in Belgio - Nelle ultime 24 ore in Belgio si sono registrati 82 morti legate al Coronavirus, con un totale che sale a 7'765, di cui il 46% sono avvenute in ospedale, ed il 53% nelle case di risposo. Lo riferiscono le autorità sanitarie nazionali. I nuovi contagi sono stati 485 (313 nelle Fiandre, 128 in Vallonia e 44 a Bruxelles).

Le persone ricoverate attualmente in ospedale sono 3'111: i nuovi ingressi sono 128, mentre 319 pazienti sono stati dimessi.