I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 2,8 milioni

MONDO - Le novità riguardanti il Covid-19 sulla scena internazionale, aggiornate man mano che arrivano

Le autorità sanitarie olandesi riferiscono che dalla giornata di ieri si segnalano 100 nuovi ricoveri, 120 decessi e 655 nuove persone risultate positive. Complessivamente in Olanda si contano 37'190 contagi, 10'381 ricoveri ospedalieri e 4'409 decessi, ma ricordano che c'è un ritardo tra il giorno del ricovero o la morte e il giorno in cui questo è stato riportato.

Il centro Rivm (l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) sottolinea inoltre che le cifre degli ultimi giorni lasciano intravedere che le misure prese per contenere il virus stanno funzionando e che il numero di nuove segnalazioni al giorno di pazienti ospedalizzati è ancora in calo e lo stesso vale per il numero di pazienti deceduti segnalati.

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato questa mattina la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University.

Il bilancio dei contagi è di 2.812.557, mentre i decessi si avviano verso quota 200.000 (adesso sono 197.217) e 794.377 persone risultano guarite.

Nelle ultime 24 ore in Spagna si registrano 378 decessi, un lieve incremento rispetto alle 367 vittime registrate ieri, stando alle cifre fornite dal ministero spagnolo della Sanità.



Il totale di morti quindi ad oggi è di 22.908. I contagi sono in totale 223.759, con 2.944 nuovi casi positivi, mentre si contano 95.708 guariti..

Il numero di contagi da coronavirus in Iran è aumentato di 1.134 casi nelle ultime 24 ore a quota 89.328: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese sottolineando che finora 68.1933 sono guarite e 3.096 pazienti versano in condizioni critiche. L'Iran conta oggi 5.650 morti provocati dal virus, 76 in più rispetto a ieri.

Solo 49 pazienti affetti dal coronavirus in Cina (su 838) versano in condizioni critiche: si tratta del bilancio più basso dalla fine di gennaio. Lo ha reso noto oggi la Commissione nazionale per la salute, secondo quanto riporta l'agenzia stampa spagnola EFE.

Fino alla mezzanotte scorsa sono stati registrati in Cina 12 nuovi contagi da coronavirus, 11 dei quali rilevati su persone arrivate dall'estero e uno su un cittadino nella provincia nord orientale di Heilongjiang, al confine con la Russia.

Per il nono giorno consecutivo, infine, le autorità cinesi non hanno registrato nuovi decessi legati al Covid-19: il bilancio ufficiale dei morti rimane così invariato a quota 4.632 a fronte di 82.816 casi. Finora 77.346 persone sono guarite.

Il 4,3% della popolazione in Belgio ha sviluppato anticorpi contro il coronavirus e l'immunità al Covid-19 della popolazione fiamminga è raddoppiata in due settimane. Sono le conclusioni di uno studio condotto da Sciensano, l'Istituto belga della sanità in collaborazione con la Croce Rossa sessione Fiandre ed il Service du Sang.

Lo riferiscono i media locali precisando che Sciensano raccoglie ogni due settimane circa tremila campioni dalla Croce Rossa sessione Fiandre e del Service du Sang in Vallonia e a Bruxelles: «Grazie a questo studio, desideriamo scoprire la percentuale della popolazione sana contaminata dal coronavirus. In combinazione con altri dati epidemiologici, che sono attualmente registrati da Sciensano, questi risultati saranno in grado di fornire un'ampia visione del numero di belgi che probabilmente hanno contratto il Covid-19, e quindi hanno sviluppato una possibile immunità».