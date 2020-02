Chiusa in casa e forzata a guardare "Radici": «Se ti alzi ti ammazzo»

CEDAR RAPIDS - Un 52enne dell’Iowa è stato arrestato lunedì scorso con l’accusa di molestie e falsa detenzione per aver trattenuto in casa e obbligato una donna a guardare tutta la miniserie “Radici” per «aiutarla a comprendere meglio il razzismo».

Sfruttando un momento propizio, la donna è riuscita a chiamare il 911, lasciando la comunicazione aperta. Dall’altro capo della linea si sentivano «molte urla», scrive NBC News. Una volta sul posto, gli agenti della polizia di Cedar Rapids hanno individuato l’abitazione grazie al GPS. Alla porta si è presentato il 52enne, in evidente stato alterato.

All’interno della casa, le forze dell’ordine hanno trovato la donna di 37 anni e la figlioletta di 12 anni, entrambe in lacrime.

La madre ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dall’uomo, che l’ha forzata a sedersi con lui per guardare la famosa serie televisiva, trasmessa per la prima volta su ABC nel 1977. La donna ha provato ad andarsene, ma il 52enne l’ha minacciata che se non fosse rimasta seduta l’avrebbe uccisa.