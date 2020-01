Coronavirus, Pechino rimborsa le cure alle persone contagiate

PECHINO - La Cina ha adottato una politica di rimborso temporaneo per garantire ai pazienti contagiati dal nuovo coronavirus un trattamento «tempestivo e completo».

L'Ente nazionale per la sanità ha spiegato che le spese per i medicinali e i servizi medici necessari per il trattamento della polmonite causata dal virus saranno completamente coperte dai fondi dell'assicurazione medica.

In base alle polizze, i dipartimenti di assicurazione medica pagheranno in anticipo le spese sostenute per il trattamento della malattia, al fine di ridurre la pressione finanziaria sugli ospedali.