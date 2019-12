Il figlio di Rupert Murdoch si prende una villa da 150 milioni

LOS ANGELES - Lachlan Murdoch, il figlio del tycoon Rupert Murdoch, si è preso una delle proprietà immobiliari più prestigiose dell'area di Los Angeles per circa 150 milioni di dollari. Quasi un affare visto che Chartwell Mension - conosciuta anche come Beverly Hillbillies per essere stata presente nella sitcom andata in onda sulla Cbs dal 1962 al 1971 - era stata quotata fino a 350 milioni di dollari.

Situata a Bel Air, la villa in stile neo-classico francese è stata progettata negli anni '30 dall'architetto Sumner Spaulding ed era stata di proprietà del magnate della tv Jerry Perenchio, una volta presidente e Ceo di Univision.

Ha undici camere da letto e 18 bagni, una cantina che può contenere 12mila bottiglie di vino, piscina, campo da tennis, giardini, tunnel segreti e un garage che può contenere 40 auto.