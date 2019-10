Nuovo mandato di arresto internazionale contro Puigdemont

BARCELLONA - Un giudice spagnolo ha emesso un nuovo mandato di arresto internazionale per l'ex premier catalano Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, con l'accusa di 'sedizione' e 'appropriazione indebita' per la fallita secessione catalana dell'ottobre 2017.

Si tratta delle stesse accuse per le quali stamattina sono stati condannati dalla Corte Suprema spagnola 9 dei 12 leader indipendentisti, con pene fra i 9 e i 13 anni di carcere.

Sanchez invita al dialogo - Adesso «abbiamo bisogno di aprire un nuovo capitolo basato sulla coesistenza pacifica in Catalogna attraverso il dialogo nei limiti della legge e della Costituzione spagnola». Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un intervento tv dopo la condanna degli indipendentisti catalani.

«Nessuno è al di sopra della legge - ha aggiunto - In Spagna non ci sono prigionieri politici ma piuttosto alcuni politici in prigione per aver violato leggi democratiche».

«Il governo», ha proseguito Sanchez, «continuerà a lavorare per risanare le fratture creata dal movimento separatista in una società sfaccettata».

Nei prossimi giorni, ha sottolineato il premier spagnolo, «lavoreremo per garantire l'ordine pubblico e proteggere le nostre leggi democratiche. Risponderemo in maniera adeguata a qualsiasi violazione e ci impegneremo a ricostruire l'unità di tutti i partiti politici impegnati a difendere la Costituzione».

Pronte altre proteste - «La Corte suprema spagnola ha condannato Jordi Cuixart, presidente di Omnium Cultural a 9 anni di prigione per sedizione, un reato che non ha commesso. È un attacco frontale ai diritti fondamentali di Cuixart e degli altri imputati, nonché la criminalizzazione del diritto alla protesta pacifica per tutti i cittadini spagnoli». È il duro attacco dell'organizzazione indipendentista catalana Omnium dopo la sentenza della Corte Suprema di Madrid contro i leader indipendentisti.

«Tutte le azioni di Cuixart sono state pacifiche, civiche e nell'esercizio dei suoi diritti civili», si legge nel comunicato dell'associazione. Dopo la manifestazione di stamane a Barcellona, alla quale hanno preso parte i principali sindacati e organizzazioni imprenditoriali della Catalogna, Omnium afferma che continuerà a protestare contro la sentenza. «Altri azioni di massa saranno presto annunciate», affermano.

«Ad essere condannato dovrebbero essere chi quel giorno ha ordinato l'aggressione indiscriminata contro cittadini pacifici che non hanno commesso alcun crimine ma hanno solo votato», scrive invece in due lettere spedite al premier spagnolo Pedro Sanchez e al re Felipe VI il presidente della Generalitat, Quim Torra, definendo le sentenze contro i leader catalani «ingiuste».

Nelle missive il president ricorda che i condannati hanno trascorso due anni in «una detenzione preventiva vergognosa e crudele, per aver difeso il voto e il diritto di decidere il futuro di un intero popolo». «Con loro, oggi sono stati condannati il popolo della Catalogna e il suo diritto all'autodeterminazione - scrive ancora -. Con la decisione della Corte Suprema la democrazia spagnola ha perso credibilità».