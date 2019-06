Paralizzato dopo la sfida a "Wetten, dass …?": Samuel Koch torna in piedi

Samuel Koch non potrà più camminare come prima: resterà tetraplegico

BERLINO - Sono passati nove anni da quell'incidente in diretta televisiva - sotto lo sguardo scioccato di Michelle Hunziker co-presentatrice della tramissione - che lo costrinse su una sedia a rotelle. Una vicenda che fece parlare molto non solo in Germania e in Svizzera. Oggi, l’ex stuntman tedesco Samuel Koch ha riacquistato parzialmente l'uso delle gambe grazie a tanta riabilitazione, ma soprattutto grazie a un attrezzo d’invenzione norvegese.

A dire il vero Koch, oggi 31enne, al momento riesce solo a mantenere la posizione eretta appoggiandosi con la schiena al muro. «Mi sono allenato con mio fratello che è fisioterapista», ha raccontato alla "Bild Zeitung". «La prima volta che ho provato ad alzarmi da solo, mi ha semplicemente appoggiato a un’auto, ma non ho avuto paura».

Un risultato, questo, ottenuto grazie a «convinzione, speranza e lotta». Ricordiamo che il giovane ha seguito per lungo tempo una terapia di riabilitazione nel centro paraplegici di Nottwil, nel canton Lucerna.

L'incidente - Era il 2010 quando Koch, poco più che ventenne, si cimentò in una difficile prova durante il popolare show "Wetten, dass …?". Il suo numero consisteva nel saltare diverse auto grazie all'ausilio si speciali calzature a molla. Il salto però non andò come previsto e il ragazzo finì a terra riportando fratture multiple alla colonna vertebrale.

Oggi, l'ex stuntman ha trovato una nuova strada. È attore di teatro e cinema e autore di libri di successo, fra i quali uno dal titolo «Due vite».

