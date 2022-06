Carcere a vita per Salah Abdeslam

PARIGI - Il verdetto emesso ieri da giudici di Parigi ha posto la parola fine al processo più lungo dal dopoguerra – 148 le giornate di udienza – e a una delle pagine più cupe della recente storia europea. Salah Abdeslam – l'unico attentatore sopravvissuto alle stragi che il 13 novembre 2015 insanguinarono la capitale francese provocando la morte di 137 persone (compresi sette terroristi) – è infatti stato ritenuto colpevole ed è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di ricorso. Il massimo della pena. Come richiesto dalla procura antiterrorismo. «È il coautore degli attacchi», ha precisato la corte. «È il coautore degli omicidi, dei tentati omicidi e dei rapimenti, il tutto in una banda organizzata». In gergo questa condanna, la più grave esistente in Francia e che era finora stata comminata solo a quattro imputati (ma mai a un terrorista), viene definita «la pena di morte sociale». Salah Abdeslam, infatti, non uscirà mai più dal carcere. Trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre.