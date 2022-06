«Ho sbagliato ma non sono un assassino»

«È vero, ho commesso errori, ma non sono un assassino, non sono un killer, se mi condannate per omicidio, commettereste un'ingiustizia», ha detto nella sua ultima dichiarazione dinanzi all'aula stracolma del Palazzo di Giustizia, Salah Abdeslam, principale imputato nonché unico membro ancora in vita dei commando jihadista che quella notte causò 130 morti e 350 feriti.