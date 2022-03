Covid, c'è un'inversione nell'andamento della curva in Italia

ROMA - In Italia sono 53'127 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. Ieri erano stati 54'230. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 136).

«Durante questa settimana c'è stata un'inversione nell'andamento della curva, che nelle scorse settimane era in decrescita mentre ora vediamo una curva che ricomincia a salire», afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati. «Anche a livello europeo alcuni paesi segnalano una ricrescita nella curva dei nuovi casi, in coerenza con il dato italiano». La circolazione del virus «resta comunque più intensa nelle fasce d'età più giovani e in tutte le regioni si evidenzia una crescita del numero di nuovi casi».

Con la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza salgono a 17 le regioni in area bianca. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta, indicate oggi dall'ordinanza che sarà in vigore da lunedì, infatti, si vanno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Umbria e Veneto. Restano ancora in area gialla Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.