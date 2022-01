Gli Usa inviano 90 tonnellate di aiuti militari all'Ucraina, la Germania manderà un ospedale da campo

KIEV - Gli Usa hanno inviato un nuovo carico di aiuti militari all'Ucraina, tra cui munizioni. Un aereo cargo statunitense è atterrato la notte scorsa a Kiev con 90 tonnellate di materiali: lo ha annunciato l'ambasciata statunitense in Ucraina su Twitter. Lo riferisce la Tass.

«Il primo carico per l'assistenza all'Ucraina recentemente deciso dal presidente Biden è arrivato stasera. Il carico include circa 90 tonnellate di materiali letali, tra cui munizioni per i difensori dell'Ucraina in prima linea», scrive l'ambasciata, ricordando che lo scorso anno gli Usa hanno fornito aiuti militari per oltre 650 milioni di dollari.

Un ospedale da campo - In precedenza era stata la Germania ad annunciare l'invio in Ucraina di un ospedale da campo. «A febbraio verrà consegnato un ospedale da campo completo, compresa la formazione necessaria, il tutto cofinanziato dalla Germania con 5,3 milioni di euro», aveva spiegato la ministra della Difesa, Christine Lambrecht.

Berlino, che ha già consegnato respiratori all'Ucraina e ha accolto negli ospedali militari alcuni soldati ucraini gravemente feriti, ha respinto però le richieste di armi giunte da Kiev. «Dobbiamo fare di tutto per ridurre l'escalation della situazione», ha aggiunto Lambrecht, sottolineando che l'invio di «armi non sarebbe utile al momento, questo è il consenso all'interno del governo».

Incontro tra ministri - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha accettato un invito del Regno Unito per incontrare il suo omologo britannico Ben Wallace: l'incontro, di cui non si conosce ancora la data, verterà sulla crisi al confine tra la Russia e l'Ucraina. Lo ha reso noto oggi un alto funzionario della difesa britannica.