Nuova stretta sulle misure anti-Covid, si torna in lockdown parziale

AMSTERDAM - L'Olanda ha votato. Si torna in lockdown. L'annuncio è previsto per questa sera a una conferenza stampa. Le limitazioni non saranno generali e iper restrittive, ma avranno comunque un impatto sulla vita di tutti i giorni.

Caffè, ristoranti e bar chiusi a partire dalle 19:00 - Se prima ad Amsterdam si poteva vivere la vida loca fino a mezzanotte e iniziare a fare festa verso le sette di sera, ora anche solo uscire per cena si annuncia molto difficile. Inoltre, riporta Dutchnews, i posti a sedere potrebbero tornare a essere limitati con l'introduzione di una misura di capienza massima nei luoghi per il tempo libero. Oltre alla ristorazione, anche i negozi non essenziali dovranno chiudere all'orario dell’aperitivo.

Per quanto riguarda lo sport, le partite potranno avere luogo, ma senza pubblico. La qualificazione ai Mondiali del prossimo martedì Olanda contro Norvegia si svolgerà a spalti vuoti. Resteranno aperti cinema e teatri. Oltre alla vita sociale, le nuove misure si indirizzano anche a quella lavorativa. Sarà fortemente consigliato lavorare da casa e limitare gli incontri privati a non più di quattro persone.

Ma alcune decisioni potrebbero essere più drastiche in quanto, fonti dal governo, hanno dichiarato che alle 19:00 di stasera, quando avrà luogo la conferenza stampa, potrebbero essere annunciate altre misure. È ancora in discussione infatti la messa in pratica del 2G, ovvero far cadere la validità del tampone negativo e avere diritto a un certificato Covid, anche per rendersi al lavoro, solo se guariti da meno di sei mesi o se vaccinati. Sarebbero già comunque in corso i preparativi per implementarla.

Il blocco parziale verrà mantenuto da domani alle 19:00 e per le prossime tre settimane in cui il Parlamento potrebbe ancora votare perché il governo possa applicare altre misure, come il distanziamento sociale. Il rafforzamento delle misure anti-Covid arriva con la nuova ondata che si sta abbattendo sui Paesi Bassi. Solo ieri sono stati conteggiati 16'287 casi e 26 decessi. Il numero di persone ricoverate è salito a 1'075 con 268 pazienti in terapia intensiva.