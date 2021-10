Moderna annuncia che costruirà una fabbrica di vaccini in Africa

CAMBRIDGE - Novità in vista per la casa farmaceutica Moderna. La società specializzata nelle terapie e nei vaccini a base mRNA ha annunciato oggi di voler costruire in Africa un impianto che potrà produrre fino a 500 milioni di dosi di vaccini che utilizzano questa tecnologia ogni anno.

L'azienda prevede di investire circa 500 milioni di dollari in questo stabilimento, che includerà la produzione dei composti farmaceutici e il confezionamento.

Attualmente non è ancora stato deciso dove verrà ubicato l'impianto, ma Moderna ha fatto sapere che intraprenderà un processo per la selezione del Paese e del sito a breve.

«Fin dalla fondazione di Moderna nel 2010, la nostra missione è stata quella di avere un impatto "trasformativo" sulle vite umane attraverso i nostri farmaci. Dopo un decennio di sviluppo pionieristico della nostra piattaforma mRNA, siamo onorati di svolgere un ruolo critico nel combattere la pandemia di Covid-19 a livello globale con il nostro vaccino. Ma il lavoro di Moderna è solo all'inizio», ha dichiarato Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

E l'impianto non ospiterà solamente la produzione dei vaccini contro il Covid-19: «Siamo determinati ad estendere l'impatto sociale di Moderna attraverso l'investimento in un impianto di produzione di mRNA all'avanguardia in Africa. Mentre stiamo ancora lavorando per aumentare la capacità della nostra rete attuale per fornire vaccini per combattere la pandemia in corso nel 2022, crediamo che sia importante investire nel futuro. Ci aspettiamo di produrre nella struttura il nostro vaccino Covid-19 e altri prodotti all'interno del nostro portafoglio di vaccini mRNA».