Senza turisti i rinoceronti si accoppiano

KATMANDU - Il numero di rinoceronti con un corno non è mai aumentato così tanto come nell'ultimo anno in Nepal. Nel recente conteggio gli esemplari ammontavano a 752, stando ad Haribhadra Acharya, portavoce del Dipartimento dei parchi nazionali e della fauna selvatica, sentito dalla CNN. Il numero non era così alto da decenni.

L'aumento del numero di rinoceronti nel paese è frutto di diversi fattori, tra cui la gestione degli habitat e il controllo del bracconaggio. Ma a incidere maggiormente, stando agli ambientalisti, è stata anche l'assenza dei turisti che affollano i parchi nazionali. In questo modo i rinoceronti hanno avuto a disposizione tutta la privacy che necessitavano per l'accoppiamento.

Se da una parte la mancanza di turisti ha favorito le nuove nascite, è anche vero che i fondi provenienti dalle visite su cui si basano i parchi nazionali sono venuti a mancare. Un problema che ha coinvolto diverse realtà in tutto il mondo.

In totale, tra l'India e il Nepal, si contano solamente 2'200 esemplari di rinoceronti unicorne. È considerato estinto invece in Bangladesh e Bhutan.