Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto anti-Covid

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

ROMA - Fino al 27 marzo sarà vietato spostarsi tra i territori delle diverse regioni - in entrata e in uscita - sull’intero territorio nazionale italiano.

È quanto è emerso dalla proroga del Decreto legge sugli spostamenti, approvata in mattinata dal Consiglio dei Ministri, il primo dell'era Mario Draghi.

Comunque, come informano i giornali italiani, restano in vigore le eccezioni principali: in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ci si potrà spostare, se muniti di autocertificazione.

Il provvedimento odierno porta però una novità per quanto riguarda le visite ad amici e parenti: in zona rossa non saranno più consentite, neanche una volta al giorno.

Coloro che si trovano nelle regioni gialle - e in misura minore in quelle arancioni - potranno invece ancora usufruire della possibilità di spostarsi «verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 05 e le 22, insieme a minori di 14 anni o disabili» per visitare amici o parenti.