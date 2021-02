Covid, scorta di vaccini in Australia. Negli Usa oltre 450mila morti

CANBERRA - Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato che il Paese ha acquistato altri 10 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer, portando il numero complessivo di vaccini disponibili a 150 milioni. Ne dà notizia la stampa locale.

Morrison ha aggiunto anche che le dosi aggiuntive verranno utilizzate per i residenti delle vicine isole del Pacifico. Il ministro della Sanità Greg Hunt ha sottolineato che il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutte le persone che vivono sul suolo australiano, indipendentemente dal loro stato di immigrazione.

I complessivi 150 milioni di dosi nelle disponibilità dell'Australia comprendono 20 milioni prodotti da Pfizer, circa 53,8 milioni da Oxford-AstraZeneca e 51 milioni da Novavax mentre 25,5 milioni sono stati ottenuti nell'ambito dell'accordo COVAX International Facility.

Usa, decessi oltre quota 450mila

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 450mila morti a causa del coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana a oggi i decessi da Covid-19 nel Paese sono 450.681 a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato le 400mila vittime.

Germania, accordo per nuovi aiuti

I partiti della coalizione del governo tedesco hanno raggiunto nella tarda serata di ieri un accordo per mettere in campo nuovi aiuti per le imprese, attraverso delle agevolazioni fiscali, e per le famiglie, con nuovi bonus da 150 euro per ogni figlio. Chi percepisce il reddito minimo garantito, inoltre, avrà un sussidio una tantum da 150 euro. Per il settore gastronomico, fra i più gravemente colpiti dai diversi lockdown, si prevede poi una proroga della riduzione dell'Iva, che sulle pietanze, nei ristoranti come nei caffè, resterà al 7% fino alla fine del 2022 (invece che fino a fine giugno). Per aiutare il settore culturale, il programma Neustart Kultur sarà dotato di risorse per 1 miliardo. All'incontro che ha visto riuniti i capi di Cdu Csu e SPD, insieme alla cancelliera Angela Merkel, ha partecipato per la prima volta anche Armin Laschet, in qualità di nuovo presidente della Cdu.