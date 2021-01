Grave allerta ospedaliera a Londra: «La diffusione del virus è fuori controllo»

LONDRA - Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha proclamato oggi un'allerta ospedaliera nella capitale britannica, a causa del dilagare dei ricoveri legati alla diffusione della variante più contagiosa del coronavirus.

Khan ha evocato una situazione da «incidente grave», avvertendo che «la diffusione del virus» appare al momento «fuori controllo» nell'area metropolitana.

Attualmente, ci sono più di 7'000 persone in ospedale con il Covid-19, ha poi detto il sindaco. Si tratta di un aumento del 35% rispetto al precedente picco della pandemia, ha aggiunto Khan.

Per aiutare i colleghi del pronto intervento, più di 100 vigili del fuoco sono stati arruolati per guidare le ambulanze, per aiutare a far fronte alla domanda altissima.

«Se non interveniamo subito, il nostro servizio sanitario nazionale potrebbe essere sopraffatto e altre persone moriranno» ha infine appellato Khan.

Georgia Gould, presidente dei London Councils, ha descritto l'aumento dei contagi come «pericoloso», aggiungendo che «un londinese su 30 ha ora il Covid. Questo è il motivo per cui i servizi pubblici in tutta Londra stanno esortando tutti i londinesi a rimanere a casa, tranne che le attività assolutamente indispensabili».

Un incidente grave, riferisce la Bbc, è definito come un evento o una situazione con una serie di gravi conseguenze che richiede accordi speciali da parte di una o più agenzie di pronto intervento.

In precedenza, le ultime volte in cui è stata dichiarata una situazione da «incidente grave» sono state l'incendio della Grenfell Tower nel giugno 2017 e gli attacchi terroristici al Westminster Bridge e al London Bridge.