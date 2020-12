Biden chiederà agli americani di portare la mascherina per 100 giorni

WASHINGTON - È una richiesta impegnativa che si accompagna a una promessa allettante quella che il presidente statunitense eletto Joe Biden ha fatto agli americani in un'intervista concessa insieme alla sua vice Kamala Harris alla CNN. Interrogato su cosa intenda fare per tenere sotto controllo la pandemia di Covid-19, il 78enne democratico ha annunciato che chiederà ai suoi concittadini di portare la mascherina nel corso dei suoi primi simbolici 100 giorni in carica.

«Il giorno dell'insediamento chiederò alla popolazione d'indossare la mascherina per 100 giorni. Solo 100 giorni, non per sempre», ha dichiarato Biden. «Credo vedremo una riduzione significativa dei casi unitamente alle vaccinazioni», ha aggiunto. Il futuro presidente degli Stati Uniti, che entrerà in carica il 20 gennaio prossimo, non ha però dato particolari dettagli su dove e come il presidio di protezione sarà obbligatorio o raccomandato.

La sua autorità, del resto, è limitata alle materie di competenza federale. «Laddove il governo federale ha l'autorità di farlo, emetterò un ordine permanente di indossare la mascherina negli edifici federali, nei trasporti interstatali, sugli aerei, sui bus e così via», ha spiegato Biden.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), «l'uso della sola mascherina è insufficiente a fornire un adeguato livello protezione dal Covid-19». Questo presidio medico chirurgico «dovrebbe essere utilizzato come parte di una strategia globale di misure per impedire la trasmissione e salvare vite». Anche secondo l'UFSP «l’uso della mascherina non garantisce una protezione totale, ma può aiutare a ridurre la velocità di diffusione del nuovo coronavirus», soprattutto laddove non è possibile rispettare la distanza sociale di 1,5 metri.

Biden ha inoltre fatto sapere che sarà «felice» di farsi vaccinare pubblicamente come hanno già promesso di fare tre dei suoi predecessori: Bush, Obama e Clinton. «Quando il dottor Fauci dirà che abbiamo un vaccino che è sicuro, mi presenterò davanti al pubblico e me lo farò somministrare», ha annunciato il 78enne facendo riferimento al direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (NIAID) e massimo esponente dell'unità d'intervento Covid-19 di Donald Trump, Anthony Fauci. «La gente ha perso fiducia nella possibilità che un vaccino funzioni, i numeri stagnano già», ha ammesso, sottolineando l'importanza di «comunicare» che il vaccino è sicuro quando lo stesso sarà dichiarato tale dagli esperti.

Riguardo a Fauci, Biden ha infine confermato di aver parlato con l'immunologo e avergli chiesto di far parte della sua squadra. «Abbiamo parlato oggi (giovedì, ndr), il mio team Covid si è incontrato con lui, gli ho chiesto di rimanere esattamente nello stesso ruolo delle ultime presidenze e gli ho chiesto di essere il consigliere medico capo per me e far parte della task forcde coronavirus», ha aggiunto.