Covid, in Italia un nuovo record

ROMA - Record assoluto di contagi da coronavirus in Italia: secondo il bollettino del Ministero della salute in 24 ore si sono registrati 7332 casi che portano il totale a 372'799.

Il dato più alto prima di oggi dall'inizio dell'emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26'336 mentre ieri ne sono stati fatti 152'196, il record dall'inizio dell'emergenza.

Le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia sono 43, due più di ieri che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 36'289. Cresce anche il numero degli attualmente positivi: secondo i dati del ministero ad oggi sono 92'445, con un incremento rispetto a martedì di 5252 persone. Di queste, 5470 sono ricoverate nei reparti ordinari, 394 in più nelle ultime 24 ore, 539 sono in terapia intensiva, con un incremento di 25 rispetto a ieri, e 86'436 sono in isolamento domiciliare (+4833).

Meno evidente la crescita dei dimessi e dei guariti: sono 2037 in un giorno che portano il totale a 244'065.

Solo nella città di Milano sono stati registrati 554 nuovi contagi in un giorno. Il governatore Attilio Fontana, incalzato dai giornalisti, non ha escuso la possibilità di un lockdown locale per la metropoli lombarda. «Non possiamo assolutamente prevedere nulla. Non siamo in grado di rispondere, dovremo ascoltare i tecnici e le valutazioni che ci faranno. Faremo delle valutazioni tenendo conto dell'evoluzione della situazione» ha concluso.