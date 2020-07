L'Europa che ha paura di volare sceglie sempre di più il treno notturno

Caricamento in corso ... Hai mai preso un treno notturno? Sì, diverso tempo fa Sì, e nemmeno troppo tempo fa Sì, proprio quest'anno No, mai Non ricordo La cuccetta è un'alternativa valida all'aereo? Sì, in questi tempi di Covid... Sì, è molto più economico Sì, è più ecologico No Non so [{"keyQ":"q_wukjf"},{"keyQ":"q_1la5k"}] Vota Risultati Hai mai preso un treno notturno? Sì, diverso tempo fa 56% (232 voti) 56% Sì, e nemmeno troppo tempo fa 6% (25 voti) 6% Sì, proprio quest'anno 2% (7 voti) 2% No, mai 35% (146 voti) 35% Non ricordo 1% (6 voti) 1% La cuccetta è un'alternativa valida all'aereo? Sì, in questi tempi di Covid... 20% (82 voti) 20% Sì, è molto più economico 12% (51 voti) 12% Sì, è più ecologico 29% (121 voti) 29% No 20% (85 voti) 20% Non so 19% (77 voti) 19% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1452441,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1032110","title":"","questions":{"q_wukjf":{"a":{"a_u69t2l":"Sì, diverso tempo fa","a_lnpnx9":"Sì, e nemmeno troppo tempo fa","a_84w34m":"Sì, proprio quest'anno","a_r055pk":"No, mai","a_t8p28f":"Non ricordo"},"q":"Hai mai preso un treno notturno?","t":"0"},"q_1la5k":{"a":{"a_m4n2s3":"Sì, in questi tempi di Covid...","a_xuob5l":"Sì, è molto più economico","a_jxpes":"Sì, è più ecologico","a_o82zun":"No","a_wb39db":"Non so"},"q":"La cuccetta è un'alternativa valida all'aereo?","t":"0"}}}

VIENNA - Consuetudine demodé del passato, soppiantata dagli aerei e oggi, insospettabilmente, ritornata in auge. Il viaggio notturno a lunga percorrenza in treno pare stia vivendo un periodo particolarmente fortunato. Prima il "flygskam", lanciato dagli ambientalisti e Greta Thunberg, poi la pandemia e il diffuso timore di prendere un volo.

Sono diverse le nazioni europee che hanno lanciato, o ristabilito, tratte notturne e cuccette. Come la Svezia che ha annunciato la possibilità di viaggiare da Malmö e Stoccolma fino ad Amburgo e Bruxelles, e la Francia che ha riesumato la notturna Parigi-Nizza. Forte entusiasmo anche nell'Est dell'Ue con treni pensati per i vacanzieri in Cechia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e Croazia tanto richiesti da diventare quotidiani.

Capofila in Europa, come riportato da un reportage del Guardian, restano però le austriache Österreichische Bundesbahnen con le sue 42 carrozze-notte e la possibilità di viaggiare da e fra Germania, Austria, Svizzera e Italia.

Malgrado l'entusiasmo e la tendenza al rialzo, è però difficile che i treni notturni possano soppiantare l'aereo per motivi logistici e anche economici.

Da una parte i posti non sono semplicemente abbastanza, dall'altra i convogli che viaggiano su tratte lunghe varcando confini sono tenuti a pagare un obolo per l'uso dei binari alle ferrovie nazionali. Il rilancio continentale, se auspicato, per forza di cose dovrà passare anche dalla politica.