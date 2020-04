Costruito in 10 giorni: chiude l'ospedale da record di Wuhan

WUHAN - Ha chiuso ufficialmente i battenti l'ospedale cinese costruito in tempi record a Wuhan per fronteggiare l'emergenza coronavirus all'inizio dell'epidemia. Lo riferiscono diversi media internazionali. La struttura era stata edificata in soli 10 giorni.

L'ospedale era stato costruito da 15'000 operai nella città epicentro dell'epidemia. Con circa 1500 posti letto, ha ricevuto i primi malati l'8 febbraio, due giorni dopo il completamento della costruzione. Ieri, gli ultimi quattro pazienti sono stati trasferiti in un ospedale permanente della città.

Durante la cerimonia di chiusura, si legge sui media asiatici, medici e infermieri hanno sventolato alcune bandiere e scritto sui camici i nomi dei colleghi come ricordo. La struttura non verrà smantellata immediatamente ma «speriamo che l'ospedale non debba mai più riaprire», hanno dichiarato le autorità locali.

keystone-sda.ch / STF (ROMAN PILIPEY)