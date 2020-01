Il 2020 è arrivato anche in America

NEW YORK - Se Asia e Europa sono già entrate nel 2020, ora tocca all'America e al Pacifico festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Alle 9 del mattino, ora svizzera, c'è stato lo scocco della mezzanotte a Los Angeles, mentre la costa orientale degli Usa ha già stappato lo spumante intorno alle nostre 5 del mattino.

A New York una folla di persone si è raccolta a Times Square per contare gli ultimi secondi del 2019 prima di accogliere il nuovo anno.

In Cile, teatro di numerose manifestazioni nel 2019 anche contro la politica sociale del governo, in migliaia si sono radunati nella Plaza Italia di Santiago, epicentro di queste manifestazioni, per celebrare un «nuovo anno con dignità».

In Asia, una folla riunita a Pyongyang ha assistito a un concerto nel centro della capitale nordcoreana, con uno spettacolo di danza coreografata al millimetro. In Corea del Sud, la gente si è precipitata a cerimonie rituali, specialmente nel centro di Seul. Le altre capitali hanno iniziato a festeggiare in base ai fusi orari. A Londra, dopo essere stata a lungo in silenzio a causa di lavori di restauro, ha suonato a mezzanotte la campana del Big Ben.

Dopo la costa occidentale degli Usa, la linea del tempo si sposterà lungo il Pacifico. Gli ultimi a entrare nel nuovo anno saranno gli abitanti delle Isole Samoa Americane e quelli delle Isole Midway, quando in Svizzera sarà ora di pranzo.

keystone-sda.ch (ELVIS GONZALEZ)