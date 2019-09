Ex pilota della Rega soccorre gli sfollati dell'uragano Dorian

NASSAU - L’uragano Dorian ha lasciato dietro di sé distruzione, sofferenza e cordoglio alle Bahamas. Il bilancio ufficiale parla di 50 morti e migliaia di sfollati, che necessitano di soccorsi e sostegno. Ad aiutarli c’è anche uno svizzero: Cedric Gitschenko, pilota professionale zurighese che sta offrendo i suoi servizi come volontario sul luogo del disastro.

Quasi senza sosta, l’ex pilota della Rega vola tra la capitale Nassau e le due isole più colpite nel nord dell’arcipelago: «Altri piloti e io preleviamo persone malate o ferite dalla zona della catastrofe e li portiamo in località in cui possano essere curati o in rifugi provvisori», spiega. All’andata, i loro aerei trasportano invece acqua potabile, cibo e prodotti per l’igiene.

Gitschenko pilota uno dei tre velivoli della Fondazione Dieter Morszeck, che organizza e coordina i voli di soccorso. «Da giovedì scorso abbiamo potuto assistere già 100 persone», fa sapere il volontario. «Quando vedo cosa ha causato la tempesta mi piange il cuore», confessa. Le reazioni di quelli che aiuta e dei loro parenti, però, continuano a ridargli la forza.

Gitschenko - che da sette anni a questa parte passa sei mesi l’anno alle Bahamas ed è pilota di jet - ricorda che è possibile prestare assistenza anche dalla Svizzera, per esempio con una donazione. Ancora più importante, però, è continuare comunque ad andare in vacanza alle Bahamas, sottolinea. La popolazione locale, infatti, dipende dal turismo.

Per il pilota svizzero, la missione alle Bahamas non sarà l’ultima. Dopo questa esperienza i tre velivoli della Fondazione Dieter Morszeck si trasferiranno infatti in Brasile per dare assistenza medica agli abitanti della foresta pluviale.

Fondazione Dieter Morszeck