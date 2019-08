Aereo si scontra con uno stormo di uccelli e finisce in un campo di mais

MOSCA - Rocambolesco atterraggio d’emergenza con i carrelli alzati questa mattina per un Airbus A321 partito da Mosca e diretto a Sinferopoli, in Crimea. In un incidente definito «raro», il velivolo si è imbattuto in uno stormo di uccelli che ha messo fuori uso i motori.

Il velivolo della Ural Airlines - con a bordo 226 passeggeri e sette membri dell’equipaggio - era da poco partito dall’aeroporto Zhukovsky quando si è scontrato con diversi gabbiani o corvi. L’impatto ha danneggiato i motori e i piloti sono stati quindi costretti ad atterrare sulla fusoliera con i carrelli ancora alzati in un campo di mais a circa un chilometro dalla pista di decollo.

L’esito della manovra avrebbe potuto essere ben peggiore. L’aereo, però, è stato evacuato con successo e non si lamentano vittime. Il bilancio è di 23 passeggeri feriti lievi, tra i quali si contano cinque bambini. Ad evitare il peggio sarebbe stato lo spegnimento dei motori in avaria poco prima di toccare terra, precauzione che avrebbe scongiurato un incendio a bordo.

Un simile incidente, provocato dall'impatto con «numerosi» uccelli, «è piuttosto raro, avviene forse una volta ogni 50 anni», ha dichiarato a Russia Today il ceo di Ural Airlines, Sergey Skuratov.

keystone-sda.ch/ (Andrei Nikerichev)