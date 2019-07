Turisti a frotte sul sacro Uluru prima che l'ascesa venga vietata

DARWIN - Dal 26 ottobre prossimo entrerà in vigore il divieto di scalare l'Ayers Rock, la celebre montagna di arenaria rossa sacra agli aborigeni australiani con il nome di Uluru. E in queste settimane - complici anche le vacanze (invernali) - un elevato numero di turisti e curiosi si affretta a salire sulla cima prima che sia troppo tardi. Non senza conseguenze.

Sulle ripide pendici del massiccio si formano infatti colonne di escursionisti che mettono in pericolo la propria incolumità e quella dei loro compagni di ascesa: «Glenn ci dice che un suo amico che stava salendo è scivolato per circa un metro e ha quasi travolto la ragazzina che saliva dietro di lui», racconta su Twitter il giornalista di Abc Rohan Barwick. Glenn Minett è il fotografo che ha documentato una di queste impressionanti file di visitatori (vedi foto più sotto).

Il rischio di cadute, però, non è l'unico problema. I turisti fanno infatti campeggio selvaggio fuori dall'aerea di sosta dedicata e lasciano in giro rifiuti. La direzione del Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta «sta valutando di chiudere l'ascesa all'Uluru prima il pomeriggio o forse (a seconda di come si evolvono le discussioni) limitare il numero di persone che possono salire contemporaneamente», fa sapere Barwick.

Il divieto di scalare l'Uluru che entrerà in vigore il 26 ottobre prossimo è stato deciso quasi due anni fa dalla direzione del parco dopo anni di discussioni a riguardo. La data non è casuale: ricorda il 34° anniversario della riconsegna dei diritti sulla terra al popolo Anangu, che considera sacro il massiccio. «Se vado in un altro Paese e c’è un sito sacro, un’area ad accesso limitato, non entro né lo scalo, ma lo rispetto», aveva dichiarato allora il leader aborigeno Sammy Wilson.