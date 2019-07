Merkel: «È anche nel mio interesse essere in salute»

BERLINO - Angela Merkel non rivela apertamente se si sia sottoposta a cure mediche specialistiche per gli episodi di tremore che l'hanno colpita nelle ultime tre settimane. Tuttavia, «si può desumere che, data la responsabilità del mio ufficio, si debba conoscere e quindi agire di conseguenza anche rispetto a quello che riguarda il mio stato di Salute», ha detto in una conferenza stampa con la premier danese Mette Frederiksen. «E in secondo luogo, si può presumere che anch'io come persona abbia il più grande interesse personale ad essere sana e a rispettare la mia salute».

Merkel è apparsa tranquilla e serena nella conferenza stampa con la collega danese, in cui ha risposto senza problemi alle domande; era serena anche durante all'arrivo della sua omologa in cancelleria: se non fosse stato allestito per loro il palchetto con le sedie nessuno avrebbe notato alcuna anomalia.