Anna Mazzamauro, Barbara D'Urso, Giacomo Poretti (e tanti altri) arriveranno al Teatro Sociale

Com.x - Il primo appuntamento della rassegna è per il 30 novembre e 1° dicembre con lo spettacolo “Funeral home” di e con Giacomo Poretti (del trio Aldo. Giovanni e Giacomo) e Daniela Cristofori. Seguirà il 20 gennaio Anna Mazzamauro che renderà omaggio a Paolo Villaggio con lo spettacolo “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”. Per San Valentino un bel gruppo di bravissimi attori comici con una commedia che parla di coppia: “Pigiama per sei” di Marc Camoletti con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e RIta Pelusio. A marzo infine appuntamento con la comicità "Made in Switzerland": dal 1° al 4 marzo debutterà al Teatro Sociale Bellinzona la nuova commedia dialettale di e con Flavio Sala, mentre il 17 e 18 marzo ritornerà in esclusiva per il Ticino l'amatissimo Massimo Rocchi con “Carte blanche”.