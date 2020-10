"Una Vera Tragedia" per chiudere il FIT Festival

LUGANO - Si conclude con la prima internazionale di "Una Vera Tragedia", produzione LAC di cui firmano il progetto Riccardo Favaro e Alessandro Bandini, la 29esima edizione del FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatrostudio lunedì 12 ottobre alle ore 20.30 e in replica martedì 13 alle 18 e alle 20.30. Già vincitore del Premio Scenario 2019, "Una Vera Tragedia" vede impegnati in scena Alessandro Bandini, Flavio Capuzzo Dolcetta, Alfonso De Vreese e Marta Malvestiti.

Lo spettacolo - Una tavola imbandita per una cena importante. L’attesa per l’arrivo di un figlio che però si rivela essere un altro ragazzo. Tutto ciò che segue è la riproduzione di un furto d’identità, un omicidio, una ferita che non può rimarginarsi. Su uno schermo sullo sfondo viene proiettato il testo dello spettacolo, testo che avanza indipendentemente da quanto accade in scena, commentando e sottolineando musiche ed effetti sonori, fino a coprire i silenzi che si creano quando gli stessi interpreti non riescono più ad assecondarne il meccanismo. Al temine di questa lunga serata la polizia irrompe nella casa dopo aver trovato il cadavere di un giovane.

LAC