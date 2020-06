Il LAC “all'aria aperta” animerà l'estate di Lugano

LUGANO - Da sabato 11 luglio a domenica 6 settembre 2020, il centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura sarà il luogo in cui ascoltare musica, assistere a reading teatrali, seguire incontri e presentazioni. Non al chiuso della sala ma bensì all'aria aperta, nella splendida cornice dell'Agorà.

E lo fa con la rassegna LAC en plein air: un cartellone di trenta eventi serali gratuiti - concerti di musica classica, incursioni nelle sonorità del mondo, reading teatrali, incontri con artisti, presentazioni di volumi freschi di stampa - e un fine settimana dedicato alle famiglie, concepito in collaborazione con i partner artistici LuganoMusica, Orchestra della Svizzera italiana e Museo d’arte della Svizzera italiana, nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu.

La rassegna si apre così sabato 11 luglio nel segno della letteratura d’autore, grazie ad una serata di cui sono protagonisti Paolo Di Stefano e Lorenzo Sganzini, autori di Noi (edizioni Bompiani) e Passeggiate sul Lago di Lugano (edizioni Casagrande): i due scrittori illustreranno le loro opere in dialogo con Maurizio Canetta, direttore di RSI Radiotelevisione svizzera. L’attrice Cristina Zamboni leggerà alcuni brani dei due volumi.



L’adattamento e l’interpretazione di Emanuele Santoro de Il sogno di un uomo ridicolo di Fedor Dostoevskij, martedì 14 luglio, inaugura il ciclo di proposte teatrali che si completerà tra il 18 e il 21 agosto grazie ai reading di interpreti cari al pubblico del LAC, come Antonio Ballerio, Igor Horvat, Massimiliano Zampetti, Anahì Traversi, Mirko D’Urso, Tindaro Granata, Zeno Gabaglio, Stone Leaf e il direttore artistico Carmelo Rifici, affiancati tra gli altri dalla formazione Niton e dal musicista Brian Quinn. Di sera in sera saranno proposte letture sceniche che traggono ispirazione e spunto dalla Divina Commedia di Dante, dal Decameron di Boccaccio, come da Kafka e Enzensberger.



In ambito musicale, tornano i concerti di world music che hanno caratterizzato la scorsa estate del LAC. Otto serate, tra il 23 luglio e il 8 agosto, in cui le presenze femminili raggiungono un perfetto equilibrio con quelle maschili. Sono le voci di Elina Duni, Jabù Morales, Patrizia Laquidara - a Lugano con un progetto in prima assoluta - e Lúcia de Carvalho.

Accanto a loro i suoni metropolitani della Fanfara del Maghreb (Fanfara Station), gli ambasciatori nel mondo del canto dei minatori del sud dell’Africa (Insingizi) con un omaggio a Nelson Mandela, e un progetto visionario e spirituale con la tromba di Giovanni Falzone e la voce nera di Arsene Duevi.



LuganoMusica cura sette serate, condensate tra il 15 luglio e il 5 agosto, con solisti e gruppi di indubbio valore attivi nell’ambito della musica antica, classica e contemporanea. La prima formazione ad esibirsi mercoledì15 luglio è Lugano Percussion Ensemble, seguita, il giorno successivo, dalla giovane ed emergente arpista Elisa Netzer.

Luca Pianca incanterà il pubblico sabato18 luglio; Mattia Zappa al violoncello e Massimo Gabriele Bianchi al pianoforte saranno i protagonisti della serata di mercoledì 22 luglio, mentre I Barocchisti si esibiranno martedì 28 luglio. Alea Ensemble e Ensemble Concerto Scirocco saranno le ultime due formazioni ospiti nell’Agorà, rispettivamente domenica 2 e mercoledì 5 agosto.



Completano l’offerta musicale tre concerti eseguiti da altrettante formazioni dell’Orchestra della Svizzera italiana: OSI Brass, OSI 10! e il Quintetto Bislacco, in programma da martedì 25 a giovedì 27 agosto. A seguito delle recenti disposizione delle autorità, l’orchestra residente, diretta dal maestro Markus Poschner, omaggerà e riabbraccerà il pubblico grazie a due esibizioni straordinarie che verranno allestite in Piazza Luini venerdì 28 e sabato 29 agosto

Il programma completo sul sito del LAC.