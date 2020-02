Al LAC arriva "Il piccolo spazzacamino"

LUGANO - Domenica primo marzo, alle ore 16 al LAC, LuganoMusica presenta la prima opera per bambini, scegliendo un titolo che a ogni nuova messa in scena mostra la sua inesauribile capacità di affascinare spettatori di tutte le età: "Il piccolo spazzacamino" di Benjamin Britten.

Storia di bambini, cantata da bambini, "Il piccolo spazzacamino" su libretto di Eric Crozier è un autentico gioiello musicale da cui emerge tutta l’abilità di Britten nello scrivere musica che si avvicini ai bambini senza mai essere condiscendente.

È la seconda parte di "Let’s make an opera", spettacolo, scritto nel 1949 per il Festival di Aldeburgh, dove un gruppo di attori, adulti e bambini, sono impegnati a mettere in scena un’opera.

Nel mondo del piccolo spazzacamino gli adulti sono un inconveniente da cui liberarsi: Sam ha otto anni e la sua famiglia, poverissima, lo ha venduto a uno spazzacamino crudele. In una grande casa di campagna Sam deve infilarsi in un camino per la prima volta. Black Bob e il suo aiutante lo spingono su, poi vanno via e Sam resta incastrato. I tre fratelli che abitano in casa e i loro cugini riescono a liberarlo, lo ripuliscono dalla fuliggine e lo nascondono, facendo credere ai due spazzacamini che sia scappato.

Lo spettacolo è una coproduzione LuganoMusica, Conservatorio della Svizzera italiana, LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito di LAC edu, in collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano. La direzione è affidata a Brunella Clerici, la regia è firmata da Lorenza Cantini e coinvolge l’Ensemble strumentale del Dipartimento Pre College del Conservatorio della Svizzera italiana e il Coro Clairière.

Giovedì 27 febbraio, alle ore 18.30, l’incontro con Franco Lurà e Guido Pedrojetta approfondisce la tradizione degli spazzacamini in Ticino e nel nord Italia.

