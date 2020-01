Se Ale & Franz sono "Nati sotto contraria stella"

CHIASSO - Giovedì 16 e venerdì 17 gennaio Ale & Franz saranno protagonisti al Cinema Teatro di Chiasso di "Nati sotto contraria stella", ispirato a "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare. Lo stesso spettacolo sarà proposto sabato 18 e domenica 19 gennaio al Teatro di Locarno.

I protagonisti dello spettacolo non sono i personaggi di "Romeo e Giulietta", ma sette vecchi comici girovaghi che ne interpretano la vicenda. Convinti di essere bravi attori, in realtà sono goffi e maldestri e non si rendono conto di non riuscire neppure a dissimulare sul palco i loro rapporti personali. Alla fine, traspare la verità: più di chiunque altro, sono forse proprio loro quelli... "Nati sotto contraria stella". Uno spettacolo che segna il ritorno a Chiasso del duo comico dopo un'assenza di cinque anni.

Regia e drammaturgia di Leo Muscato, con Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi e con la partecipazione straordinaria di Paolo Graziosi. Musiche di Dario Buccino, scene e costumi di Carla Ricotti, disegno luci di Alessandro Verazzi, assistente alla regia Alessandra De Angelis. Una produzione Enfi Teatro.