Un campione di Music on Ice sul ghiaccio di Chiasso

BELLINZONA - Il 10 dicembre 2019 la pista di pattinaggio di Chiasso ha accolto Music on Ice for kids, un format innovativo dove alcuni campioni del cast dell'omonimo show si ritrovano in veste di allenatori per i ragazzi della società sportiva locale.

Quest'anno Samuel Contesti, il pluricampione italo-francese e membro del cast dello spettacolo fin dalla prima edizione, ha fatto da allenatore ai giovani e giovanissimi atleti del Club Pattinaggio Chiasso. Un'occasione, per i ragazzi, d'imparare il "mestiere" da pattinatori di caratura mondiale.

Samuel Contesti, diverse volte campione italiano e partecipante alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010, tornerà il 10 e l'11 Gennaio 2020 sul ghiaccio di Bellinzona per esibirsi insieme alle altre stelle del pattinaggio mondiale, in occasione di Exodos, il nuovo spettacolo targato Music on Ice.

I biglietti per i due show nella capitale sono disponibili su Biglietteria.ch.