Il balletto "Cenerentola" arriva a Lugano

LUGANO - Giovedì 26 dicembre al Palazzo dei Congressi di Lugano verrà rappresentato il balletto in due atti "Cenerentola", su musiche di Gioachino Rossini.

Già vincitrice di prestigiosi premi internazionali, l'esclusiva versione di Cenerentola per il Balletto di Milano segue la celebre storia e ha già conquistato migliaia di spettatori nel mondo anche per la geniale messinscena: dal controluce iniziale che spiega come Cenerentola si ritrovi a vivere con matrigna e sorellastre, agli abiti identici alla tappezzeria di casa per sottolinearne lo status familiare, ai “cavalli danzanti” che trainano la bella carrozza con la quale raggiungerà la festa, alla fata sbadata e sensuale che farà ritrovare al Principe azzurro la sua amata per l’immancabile lieto fine. Spassosissimo il trio en travesti Matrigna/Sorellastre: le gag si susseguono dall’inizio alla fine trascinando il pubblico in immancabili applausi. Estrosa ed in linea con lo spettacolo la musica di Rossini che con la sua brillantezza è perfetta per una fiaba fatta di fate, carrozze, cavalli e scarpette di Perraultiana memoria.

Lo spettacolo è per tutti anche se ai bambini è riservata un'accoglienza natalizia speciale con tante sorprese.

