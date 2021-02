Dal 1 marzo riapre le porte anche Da Vinci Experience

LUGANO - Si allentano le misure e riaprono i battenti anche per “Da Vinci Experience”, la mostra multimediale e avveniristica che celebra il geniale fiorentino.

Come comunicato ieri dall'organizzazione, al Centro esposizioni di Lugano sarà possibile tornare ad ammirare l'opera e l'estro di Leonardo – proiettati su schermi giganti e realtà virtuale – già a partire dal lunedì 1 marzo fino a domenica 30 maggio.

Chi ha già acquistato in prevendita un biglietto per i giorni in cui la mostra è stata chiusa in rispetto delle misure federali anti-contagio Covid, potrà utilizzarlo normalmente per accedere in una giornata a piacere.

“Da Vinci Experience” è un vero e proprio viaggio che va ben al di là della celebre Monna Lisa e che, lungo le sue 3 sale interattive, racconta un Leonardo a 360 gradi fra vita personale, arte e rivoluzionarie invenzioni.

I biglietti in prevendita sono ancora disponibili, e da subito, su www.biglietteria.ch