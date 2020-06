Doppio omaggio per il gran finale di Poestate

LUGANO - Questa è l'ultima serata dell'edizione 2020 di Poestate, con il doppio omaggio alle letterature ospiti di quest'anno.

Poestate sarà visibile sulle seguenti piattaforme web: il sito ufficiale, PiazzaTicino.ch, il canale Facebook e quello YouTube di Ticinonline.

Ecco il programma di oggi: sabato 6 giugno:

“Omaggio a Kristijonas Donelaitis”, un classico della letteratura lituana - A cura di Zita Tallat-Kelpsaite e Arminio Sciolli by Il Rivellino LDV for Poestate - Performance artistica con Irma Lescinskaite.

“Poetry colombian”, in collaborazione con l'Ambasciata di Colombia a Berna: omaggio a Gabriel Garcia Marquez a cura di Arminio Sciolli by Il Rivellino LDV for Poestate - con i poeti colombiani Olga Elena Mattei, William Ospina, Felipe Garcia Quintero, Giovanny Gomez, Romulo Bustos e gli intermezzi musicali con “Tri per dü”, a cura di Moreno Fontana e Juan Manuel Beyeler.