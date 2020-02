Il programma degli ultimi due giorni di Rabadan

BELLINZONA - Il sole sta baciando Bellinzona per gli ultimi due giorni del Carnevale Rabadan.

Lunedì - Oggi alle 14, al Capannone Eventi, si apre la Città dei bambini, con giochi e merenda per i più piccoli. Alle 19, invece, apre le sue porte la Città del Carnevale e alle 20 l'esibizione delle Guggen tra Piazza Collegiata, Nosetto e Governo. Dalle 19 alle 21 cena al Capannone Eventi con fondue al formaggio, alla quale ci si potrà iscrivere qui.

Alle 21 torna il mitico Rabathlon in Piazza Collegiata, con il tiro alla fune, il palo della cuccagna e il "Rabarun". La premiazione è prevista al Capannone Eventi alle 23.30.

Quella di lunedì sera è la Dance-Music Night: dalle 21 il Capannone Eventi sarà invaso dal meglio della musica Après-Ski e poi, dalle 22, il concerto della Osogna Project Band. A mezzanotte la musica della Gattimatti Show Band e poi allegria e divertimento fino alle 3.

Martedì - Il programma di martedì è ricchissimo. Si comincia con gusto al Capannone Eventi alle 11.30 con risotto e luganighe dei cuochi di Re Rabadan (per chi non è in possesso del Pass settimanale Rabadan 2020, il costo per porzione sarà di 5 franchi). Si danza alle 12.30 con I Doppia Linea & Miriam fino alle 16, e alle 14 grande tombola con ricchi premi.

La Città del Carnevale apre alle 19 e, dopo l'esibizione delle Guggen alle 20, Dj set con Joseph B. al Capannone Eventi.

Dalle 21 parte il Closing Party, con il Dj set di Riko e con il concerto, dalle 22.15, degli OXXXA Robot Show che sostituiscono all'ultimo minuto gli Antani Project e che, con il loro adrenalinico spettacolo, faranno ballare e cantare l'intera Piazza del Sole. A mezzanotte si terrà la cerimonia di chiusura dell'edizione 2020, ma la festa non finisce qui: Shary Band e il Dj con Sumi "Tomorrowland Edition" accompagneranno tutti fino alle prime ore della mattina.