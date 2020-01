Locarno On Ice tra musica, laboratori e idee

LOCARNO - Un ricco programma attende i visitatori di Locarno On Ice nel primo fine settimana del 2020.

Si parte venerdì 3 gennaio alle 10 con il corso di pattinaggio gratuito, a cura del Club Pattinaggio Ascona e sostenuto da Coop. Alle 15 il laboratorio “il Giardino della Scienza apre la scatola di Einstein”, mentre sul palco alle 21.15 saliranno i Tribal Sound, con il loro mix di rock, reggaeton e le voci di Veronica e Fede.

Sabato 4 i più piccoli potranno ascoltare alle 15.30 "Pango impara a volare", una delle Storie di Ghiaccio narrate con il sostegno di Frutta Banfi. Alle 21.15 Locarno On Ice ospita la V-Band, il gruppo di Luca Cassol, già Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. Il gruppo propone un repertorio di classici italiani (Battisti, Ligabue, Jovanotti) ma anche di brani dance e revival, per una serata tutta da ballare.

Domenica 5 alle 14 verrà presentato il progetto di albergo diffuso a Corippo. «L’edificio dell’Osteria, 5 rustici nel nucleo e i viottoli del villaggio sono trasformati in albergo diffuso. L’Osteria rinnovata e ampliata è la ricezione dell’Albergo a disposizione anche per colazioni, pasti e spazi per seminari. I vicoli del villaggio fungono da corridoi per raggiungere le 12 camere indipendenti con murature e caratteristiche tipiche che accolgono letti comodi e servizi individuali. Corippo Albergo Diffuso permette al visitatore di combinare l’esperienza autentica della vacanza alla vita di un villaggio di montagna». Chiude la serata il punk-rock dei "... Piace?", band che in Ticino non ha bisogno di presentazioni.