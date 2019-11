Una crociera insieme a San Nicolao

LUGANO - Domenica 1° dicembre dalle 14 San Nicolao vi aspetta per trascorrere un piacevole pomeriggio insieme in battello. Prenotate ora, il vostro pomeriggio spensierato, magico e ricco di doni e di attività a cura di Laffranchi Group.

A tutti i bambini presenti verrà offerta una gustosa merenda ed una piccola sorpresa. Gli adulti invece potranno godere di una piacevole crociera: a bordo vi sarà servizio bar gestito da Cambusa Lugano.

Inizio imbarchi ore 14 all’imbarcadero Lugano-Centrale, partenza alle ore 14.15, partenza da Paradiso ore 14.30 e rientro alle ore 16.30 a Paradiso e 16.45 Lugano-Centrale. Si ricorda che i bambini dovranno essere accompagnati almeno da un adulto.

Per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, Tel. +41 (0) 91 222 11 13, consultando il sito www.lakelugano.ch, la pagina facebook.com/SNLLugano/ o inviando una e-mail a sales@lakelugano.ch.

Per gli eventi speciali SNL non sono accettate facilitazioni di viaggio (Abbonamento Generale, Metà Prezzo, We Lake You, ecc).

Prevendta su Biglietteria.ch.