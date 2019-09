Fotografie da un'umanità sconfitta e senza terra

LUGANO - Accanto alla ricca proposta cinematografica, il Film Festival Diritti Umani Lugano propone anche in questa sesta edizione una mostra fotografica per dare ulteriore spazio alle tematiche dei diritti, che qui diventano occasione di riflessione: “LANDLESS”, fotografie di Davide Vignati, esposte presso il Centro Pastorale San Giuseppe dal 1 al 20 ottobre 2019 (inaugurazione 1 ottobre, ore 18,30).

La mostra è organizzata da Film Festival Diritti Umani Lugano in collaborazione con Sacrificio Quaresimale



Il progetto «Landless» nasce da una necessità di memoria e di testimonianza. Dopo quasi quindici anni trascorsi in zone di conflitto e di crisi umanitarie, Davide Vignati inizia un processo di riordino e rivisitazione di un esteso archivio fotografico personale che conta svariate migliaia di scatti colti nel corso della sua attività di operatore umanitario.



La scelta delle fotografie si concentra su di un’umanità sconfitta, in fuga dalla guerra, dalla violenza e dalla povertà, senza più una terra su cui stare o a cui ritornare. Un viaggio per immagini tra profughi, rifugiati, migranti e popoli occupati, ma anche gruppi armati, combattenti, indipendentisti e rivoluzionari, in guerra per una terra o una patria a lungo rivendicata e mai ottenuta.



L'autore: Davide Vignati ha lavorato per oltre quindici anni nel campo dei diritti umani e dell’aiuto umanitario in diverse aree di conflitto per varie organizzazioni governative e non governative, con incarichi in Africa, Asia e Medio Oriente. Attualmente lavora presso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione svizzera. Già giornalista, Vignati ha lavorato per alcuni anni come corrispondente parlamentare per i quotidiani della Svizzera italiana e come corrispondente in zone di conflitto per vari media internazionali.



È co-fondatore di GroundFocus.org, società di produzione multimediale che concentra il suo lavoro su storie d’esclusione e disuguaglianza con reportage da tutto il mondo. La sua ultima mostra fotografica «Landless» è stata esposta per la prima volta a Porrentrury, Svizzera, nel settembre del 2018.

Per ulteriori informazioni: www.dirittiumani.ch / www.groundfocus.org

Il Film Festival Diritti Umani Lugano è in prevendita su Biglietteria.ch.

DVignati